“In Europa sui diritti non può esserci spazio alle ambiguità. Il gruppo politico Renew Europe, che finora ha brillantemente dribblato tutte le domande sul tema, non può più sottrarsi dal prendere le distanze dalle nuove farneticanti dichiarazioni del loro alleato Matteo Renzi che ha definito il principe saudita Muhammad Bin Salman un amico. Un rapporto della Cia definisce Bin Salman come il mandante dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nell’ambasciata saudita in Turchia: un terrificante attentato alla libertà di pensiero e di stampa. Ogni giorno inoltre milioni di cittadini sauditi sono umiliati dalla negazione dei più elementari diritti umani, eppure Renzi elogia quel regime. Il conflitto d’interessi di Renzi va sanato quanto prima: non si possono rappresentare i cittadini nelle sedi istituzionali e poi essere a busta paga di potentissime lobby dagli interessi oscuri come la Fondazione Future Investment Initiative voluta proprio da Muhammad Bin Salman: che ne dicono i parlamentari di Renew Europe? Perché Renzi non si dimette da senatore, se vuol dedicarsi ai propri affari privati?”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota