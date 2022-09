"La Sicilia non crescerà con sussidi e assistenzialismo. Quando io vedo, in alcuni quartieri palermitani, arrivare la gente con la tesserina gialla e dire 'papà mio', mi chiedo come si faccia a fare una campagna che è tutta basata sul clientelismo e sul voto di scambio. Vedremo quello che accadrà, io non giudico". Lo dice Matteo Renzi a margine di un evento elettorale, a Palermo. "Penso che però ci sia una Sicilia fatta da gente perbene. E dico ai giovani siciliani: non accontentatevi di chi vi dice che vi dà il reddito per togliervi dalla povertà, perché non vi toglie dalla povertà", conclude.