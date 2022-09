"Già il fatto che tutti siano d'accordo sul fatto che va modificato dice una cosa molto semplice: il reddito non ha funzionato". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha risposto a una domanda sul reddito di cittadinanza a Ercolano. "Ci vuole una misura per combattere la povertà? Sì, noi avevamo individuato il reddito di inclusione: 2 miliardi e 700 milioni. Servono i navigator? No. Mi trovi una sola persona che è stata assunta grazie ai navigator", ha aggiunto. "Stupisce - ha proseguito Renzi - che ci sia chi come il Pd i prima aveva difeso il lavoro, il job act, industria 4.0 e il reddito di inclusione e poi è diventato come i grillini. Io dico sempre, scherzando in Campania, vedere De Luca a cui tocca votare Di Maio è una delle esperienze mistiche più divertenti di questa campagna elettorale".