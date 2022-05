"Quello che è accaduto a me, la pubblicazione del mio conto corrente, la pubblicazione delle lettere di mio padre, le mail, andare nelle case di chi è stato alla Leopolda, l'Autogrill. Messe in fila tutte queste cose a me è successo qualcosa di strano".

Così, ai microfoni di Radio 24, nel corso di Mattina 24, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

"Io mi posso difendere, posso presentare la mia versione dei fatti, ma quello che è successo a me può servire per qualunque cittadino - spiega l'ex Presidente del Consiglio. Il tema del mio libro parte dalla mia storia personale per arrivare ad una riflessione su come funziona il rapporto media-informazione-giustizia".

Poi, parlando della stretta attualità politica, Renzi dichiara: "Tra Salvini e Conte certi amori non finiscono, lo si è capito per la rielezione di Mattarella. Conte e Salvini hanno lavorato insieme a due candidature: Frattini e Belloni. I 5 Stelle - aggiunge -non arriveranno integri al 2023, sono in fase dissolvimento. Dicevano no al TAP e oggi lavorano per raddoppiare il TAP, dicevano no TAV e oggi sono per la TAV, 7 anni fa Taverna e Di Maio dicevano no euro".

Infine, una battuta anche sul rapporto definito "complicato" con il Partito Democratico: "Il PD deve chiarirsi su alcuni temi penso al termovalorizzatore, io sto con Gualtieri, il PD molli i 5 Stelle sul tema. Il PD sta con il reddito di cittadinanza o con il Jobs act e industria 4.0".