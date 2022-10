"Sul prezzo del gas l'egoismo nazionale tedesco è frutto di miopia e fa male all'Europa intera. Sarà importante capire se il nuovo governo sarà capace di costruire una strategia europea. Altro che slogan meschini come 'la pacchia è finita'. A Giorgia Meloni servirà intelligenza, visione e buona politica per convincere i colleghi europei a darci una mano. Noi facciamo il tifo per l'Italia e per l'Europa".

Lo dice in un'intervista ad Avvenire il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi.

"La destra è divisa, il governo avrà pochi giorni di luna di miele. Se tra qualche mese, una volta affrontate le sfide internazionali che oggi mi tolgono il sonno, vorranno aprire il dialogo sulle riforme, noi ci saremo - ha aggiunto. Il dialogo può esserci su tutto, ma loro sono la maggioranza e noi l'opposizione. Civile ma dura, durissima. Perché all'Italia oggi serve europeismo, non sovranismo. Giorgia Meloni governa solo perché Enrico Letta le ha sbagliate tutte. Mai vista una 'leadership' così incapace nella storia della politica italiana. Qualsiasi altra scelta Letta avesse fatto, oggi non avremmo un governo Meloni" ha aggiunto e concluso