“Su Draghi le è venuto male il passaggio, succede. Ma questa retorica sul fatto che abbiamo recuperato prestigio internazionale non funziona. Quando dicevate ‘vogliamo uscire dall’euro Mario Draghi con mezza frase ha salvato l’euro, quando ha preso il treno per Kiev non si è fermato a Ciampino, quando ha detto qualcosa ha portato all’Italia autorevolezza e prestigio, invece che attaccarlo cerchi di copiarlo non può che farle bene”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, nel suo intervento in Senato.