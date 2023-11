"Oggi ho fatto un question time con la Presidente Meloni. Le ho fatto notare che da quando lei è premier è aumentato il costo del pane, dei trasporti, della benzina, del riso, della frutta. E le ho fatto notare la sua incoerenza su euro, trivelle, giustizia, PNRR. La Premier ha mentito sull’Euro e poi non ha potuto rispondere nel merito e si e concentrata sullo spread e l’Arabia Saudita.

Le ho replicato dicendo che lei gioca a fare Cenerentola ma la sua squadra non è all’altezza e che gli italiani stanno peggio di un anno fa. Peccato che la Meloni continui a fare comizi da opposizione e non rispondere mai nel merito. Ma la realtà sta per presentarle il conto". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.