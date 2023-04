In quanto contrari all'introduzione del cibo sintetico nel mercato italiano, le Regioni accoldo positivamente il decreto "che dispone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici". Lo sottolinea Federico Caner, coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni, che aggiunge: "Bisogna fermare i cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo quindi le stesse perplessità già espresse verso le farine di insetti".