"Buone notizie per i 27 Comuni del Veneto e i 20 del Piemonte che confinano rispettivamente con Friuli-Venezia Giulia e Val d'Aosta: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per accedere al fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate, confinanti con le regioni a statuto speciale. A disposizione dei Comuni sono stati stanziati 5 milioni, che sanano il vulnus venutosi a creare al termine della legislatura precedente. Si tratta di risorse preziose, che potranno essere destinate al finanziamento di progetti di opere complementari o a copertura di maggiori oneri per opere già finanziate nelle annualità precedenti. La previsione dei contributi a sostegno di queste aree vicine a territori con Statuto speciale, e per questo più attrattivi, è una misura che guarda agli interessi dei cittadini di quelle aree e che dev'essere preservata. Il mio lavoro va esattamente in questa direzione, con l'impegno già mantenuto di aver trovato nella recente legge di bilancio 30 milioni da destinare allo stesso capitolo".



Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.