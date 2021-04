"Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre". È la richiesta che le Regioni avanzeranno al Premier Mario Draghi nell'incontro che si terrà giovedì 8 aprile per affrontare questioni delicate come la riapertura delle attività.