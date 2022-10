Il PD alla Regione Lazio, dopo 10 anni di malgoverno, dilaniato da lotte interne e dal confronto con le altre forze progressiste vuole, con un pacchetto di nomine fatte in extremis, condizionare le scelte politiche del nuovo governo regionale che verrà. Dopo la proroga dei dirigenti nel campo della Sanità ( Asl Roma 5, Ares 118 e Ospedale S. Andrea), Zingaretti ha sfornato altre quattro nomine last minute. Si tratta di incarichi fiduciari che interessano l’assessorato al Turismo, quello dello Sviluppo Economico, l’Agricoltura e l’Ufficio di Gabinetto. E’ ora di farla finita. È’ doveroso che Zingaretti si dimetta immediatamente e la smetta di lottizzare la Regione Lazio. Così, in una nota, Fabrizio Santori , capogruppo della Lega a Roma e Tony Bruognolo, segretario politico Lega Provincia Roma Sud.