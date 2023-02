“I cittadini ci hanno dato ragione: finalmente è finito il tempo della sinistra al governo. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio. Fratelli d’Italia è il primo partito sia nel Lazio che in Lombardia: è un importante riconoscimento, un test superato a pieni voti anche a livello nazionale che dimostra come il centrodestra unito è forte e credibile ed è la prima forza politica della nostra Nazione. Il dato sul forte astensionismo ci deve far riflettere: dobbiamo instaurare un nuovo rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni. Lo iniziamo a fare da oggi mettendoci subito a lavoro per concretizzare la nostra visione politica che vede i finalmente gli interessi dei cittadini al centro delle nostre priorità. È finito il tempo degli scandali e dell’'immobilismo: questo è il momento del riscatto e il rilancio delle nostre eccellenze e dei nostri territori. I miei migliori auguri di buon lavoro a Francesco Rocca e a Attilio Fontana".

Così in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini.