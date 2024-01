“La conferma del candidato uscente non è un dogma. In Sardegna abbiamo confrontato i candidati, il sindaco di Cagliari e il governatore uscente, Solinas, cercando di capire chi avesse più possibilità di vincere. La scelta non ha preso in considerazione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Solinas, poiché era stata fatta prima e inoltre noi siamo garantisti. È stata fatta una scelta sulla persona, e questo è il criterio migliore da applicare in qualsiasi competizione elettorale: se si vuole vincere bisogna candidare il migliore”.

Così Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro del Veneto, intervenendo a Sky Start.

“Io – ha proseguito - ho avuto una lunga esperienza in un altro partito prima di militare orgogliosamente in Forza Italia. Quando la Lega era al 4% aveva espresso i candidati in Piemonte, Lombardia e Veneto. Il presidente Berlusconi ha sempre sostenuto che chi è più forte deve cedere qualcosa agli alleati, in modo che tutti lavorino in piena sintonia e nessuno si senta sovrastato dall'altro. Fratelli d’Italia ora sta facendo la stessa cosa. L'anno prossimo saranno chiamate al voto nove regioni, tra cui la Puglia, l’Emilia Romagna, la Toscana, la Campania, governate dal centrosinistra, quindi trovare un equilibrio sarà più semplice”, ha concluso.