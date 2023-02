“Il Pd si conferma il primo partito di opposizione ed il secondo del Paese: non abbiamo vinto contro una destra che certamente si avvantaggia dell’onda governativa più che della buona amministrazione di cui è capace. Voglio fare i miei complimenti ai candidati di Lombardia e Lazio ed in particolare all'amico e collega Pierfrancesco Majorino che ha davvero fatto una bellissima campagna elettorale, vicina alle persone, senza risparmiarsi mai. Ora voltiamo pagina perché in qualità di principale partito d'opposizione abbiamo il compito di guidare e unire le opposizioni, evitando derive minoritarie e recuperando la vera vocazione del PD, inclusiva e maggioritaria, che ambisce a rappresentare la parte più laboriosa, solidale e innovativa del Paese.

Serve un'opposizione forte, unita e matura che superi le ripicche e i personalismi che hanno portato alla sconfitta elettorale alle politiche e alle regionali. Pensiamo al bene del Paese, solo uniti si vince“, così in una nota la vice segretaria de Pd Irene Tinagli.