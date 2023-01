“A Milano il centrodestra è spaccato : la Moratti è un pilastro storico della destra e ha deciso di correre contro Fontana. Proprio per l’importante spaccatura ma anche per la fragilità delle politiche messe in campo dalla destra ritengo che il Pd con la sua coalizione ampia che va dal M5S ai Verdi alle liste civiche possa avere un’ottima chance di vincere . Abbiamo un programma solido e capisco la preoccupazione della destra che oggi è con il suo stato maggiore a Milano : la spaccatura interna non li sta avvantaggiando e certamente in caso di perdita delle elezioni ci sarebbero conseguenze sulla maggioranza “, così la vice segretaria del Pd Irene Tinagli ad Agorà .