Sul confronto con gli altri leader del centrodestra per decidere i candidati presidente alle elezioni Regionali “non c’è nessuna data. Io collaboro molto bene con gli altri partiti e comunque già i nostri dirigenti se ne stanno occupando. Al di là di questo, l'esito sarà scontato e cioè che ci sarà un accordo e vinceremo le elezioni. Forza Italia è una forza di buonsenso.

Giorgia e Matteo sanno che possono contare su di me e su tutta FI". Sono le parole del segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa nella sede del partito a Roma. "Il centrodestra troverà l'accordo e vincerà in tutte le regioni al voto in questi mesi. Il dibattito tra alleati da parte della politica. Io sono molto ottimista", aggiunge il ministro degli Esteri.