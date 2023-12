"Per le Regionali confermeremo i candidati uscenti". Lo afferma il vicepremier Antonio Tajani. "Non c'è bisogno di riequilibrare i rapporti di forza con FdI e non è una questione di lottizzazione", spiega il leader di Forza Italia a Il Messaggero, mentre si conferma la linea dello stop al terzo mandato per i presidenti di Regione. "Seguiremo la prassi, com'è giusto. E la prassi è ricandidare gli uscenti. A meno che un partito non decida di sostituirlo e proponga un nome alternativo. Per quanto ci riguarda non è così: confermiamo Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata".