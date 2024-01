"Sulle regionali c'è un tentativo di mettere insieme tutte le opposizioni che non condividono le scelte del governo Meloni. Un tentativo che a volte può essere faticoso, in cui ci vuole anche pazienza. Il nostro tema non è quello di recuperare voti dai nostri potenziali alleati, ma recuperare il voto dei delusi del centrodestra o di chi non va a votare per costruire una coalizione che possa essere alternativa a questo Governo. Se avessimo messo insieme tutte le opposizioni alle scorse politiche avremmo avuto un risultato differente in particolare nel Mezzogiorno.

In Abruzzo abbiamo dimostrato che si può fare. Deve essere un processo che matura nei territori". Lo ha detto a Radio Popolare Marco Sarracino, deputato del Pd.