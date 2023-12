"Io non impongo niente, io rappresento una forza autonomista che nasce dai territori e li ascolta: nessuna scelta a Cagliari viene imposta da Roma. Sicuramente io ho sempre applicato il principio 'squadra che vince non si cambia', in Sardegna come in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria, a livello nazionale e a livello europeo il centrodestra unito è un valore aggiunto. Ho stima per Solinas, la sua squadra ha lavorato bene". Sono le parole del vicepremier Matteo Salvini durante la sua visita a Cagliari, in merito alla scelta dei candidati presidente del centrodestra alle regionali del prossimo anno.