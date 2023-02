"Non si può parlare, oggi è un giorno di silenzio elettorale. Diciamo che questo sole è benaugurante sia per la Lombardia che per il Lazio. Sono sicuro che ci saranno ottimi risultati". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vice premier, Matteo Salvini, a Firenze, a margine dell'intitolazione al regista Franco Zeffirelli del Belvedere di piazzale Michelangelo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se si aspetta un risultato elettorale che rafforzi il governo grazie anche al voto nel Lazio e in Lombardia. "Sì", è stata la risposta secca detta da Salvini sorridendo.

