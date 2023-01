“Le difficoltà dei comuni montani, che devono fare i conti con il costante spopolamento dei loro territori, e l’esigenza di migliorare la sanità, potenziando gli ospedali di Sondrio e Sondalo, sono per Forza Italia delle priorità assolute. Tuteleremo gli interessi di queste zone facendoci portavoce delle loro istanze con il governo”. Lo ha detto la coordinatrice della Lombardia e presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso di una conferenza stampa a Sondrio. “I territori al confine con la Svizzera – ha proseguito – sono penalizzati anche dalla migrazione di manodopera specializzata e non, che sta mettendo in difficoltà interi settori, come quello turistico ed edilizio. Al dumping occupazionale della confederazione elvetica, dobbiamo rispondere con misure mirate di alleggerimento fiscale sugli stipendi. Abbiamo già cominciato a farlo con il taglio del cuneo fiscale in manovra, ma è necessario studiare e realizzare interventi più specifici”, ha concluso.