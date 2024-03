"L'obiettivo è far rivincere il centrodestra tra quattro anni. Per quanto mi riguarda, vediamo come arrivo fisicamente, poi ci penseremo". Così il governatore del Lazio, Francesco rocca, parla della sua possibile candidatura alle regionali a 'Un giorno da pecora '.

Sul terzo mandato Rocca ha dichiarato: "Non ne sono entusiasta diciamo, penso che dopo un certo numero di anni un cambio sia salutare. Se fossi stato in aula ieri sarei stato contrario".