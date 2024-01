Siamo pronti a condividere il percorso con coloro che avranno fiducia nel nostro programma. E' quanto dichiarato dal Presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della conferenza stampa di inizio anno della giunta regionale, commentando le parole del leader di Azione, Carlo Calenda, che ha lasciato intendere di poter sostenere il politico di Forza Italia.

“Dobbiamo condividere le stesse idee sul rapporto della sanità pubblica e privata che è un rapporto dove la sanità pubblica è fondamentale e quella privata è complementare. Questo è importante: pensarla allo stesso modo - ha osservato Cirio - Noi siamo stati un governo regionale non litigioso. Questo è il complimento più bello che ricevo quando vado in giro per il Piemonte, che la gente mi dica: ‘lei presidente ha fatto andare d’accordo le persone’. Ecco, il nostro compito è questo. Ed è lo stesso metodo con cui lavoro con il sindaco di Torino e i sindaci di tutto il Piemonte di cui non chiedo la tessera ma i problemi e insieme li risolviamo. Sono più di 50 i comuni dove sono stato e in cui mi hanno detto ‘è la prima volta che viene qui il presidente della regione’. Questo è un complimento grande per chi crede molto nell’amore per il proprio territorio ed è il motivo per cui ho dato disponibilità a ricandidarmi”, ha concluso.