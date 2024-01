"Il centrodestra è unito e compatto da 30 anni e continuerà ad esserlo anche alle prossime regionali. Penso che questa settimana troveremo l'accordo sulla Sardegna e ricordo che per la scelta dei candidati abbiamo sempre avuto 2 criteri: quello dei presidenti uscenti e l'ascolto ai territori. In Sicilia per esempio, abbiamo ascoltato i territori: Musumeci aveva fatto bene, ma c'era un' esigenza di ricambio che veniva dai territori che portò alla candidatura, vincente, di Schifani.

Anche oggi in Sardegna c'è una richiesta che viene dal territorio e Noi Moderati, con il nostro consigliere Antonello Peru, condividiamo l'indicazione del sindaco di Cagliari. Noi Moderati sarà presente con le sue liste nelle regioni al voto, dove certamente il Centrodestra confermerà la sua compattezza". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.