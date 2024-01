"La forza del Centrodestra sta nella sua compattezza e nel buon governo. Noi moderati sta lavorando perché la maggioranza sia sempre più unita e per scegliere i migliori candidati, sia valorizzando le esperienze positive di governo, sia individuando tutti insieme figure autorevoli, come già accaduto in Sicilia e Molise, puntando sul buon governo". Lo dice Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, in merito alle candidature del centrodestra per la presidenza delle Regioni al voto.