"O si chiude tutto insieme o non si chiude nulla. Se siamo una coalizione dobbiamo considerare tutto il pacchetto. A marzo, prima delle europee, vanno al voto tre Regioni: Sardegna, Basilicata e Abruzzo. Tutte e tre sono governate dal centrodestra ed è naturale la ricandidatura dei presidenti uscenti. La Lega non può essere penalizzata.

Noi siamo pronti ad avviare le campagne elettorali domani mattina ma con tutti gli uscenti candidati". È l'avvertimento che il vice segretario della Lega Andrea Crippa lancia gli alleati del centrodestra. "Non è che si può strappare in Sardegna, e poi chiedere di partire con la campagna elettorale in Abruzzo", aggiunge il vice di Salvini. I presidente uscenti di cui parla Crippa sono Marco Marsilio per FdI in Abruzzo; Christian Solinas per la Lega in Sardegna e Vito Bardi per FI in Basilicata.