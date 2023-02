I risultati delle Regionali in due regioni chiave come Lazio e Lombardia sono "un'affermazione del centrodestra" ma "anche un segnale che arriva dai cittadini sul consenso attorno la lavoro che il governo porta avanti". Così la premier Giorgia Meloni, nella sua consueta rubrica su Facebook, 'Appunti di Giorgia. Il consenso, continua la leader di Fratelli d'Italia, sarà ripagato con "le tanto attese riforme che l'Italia si attende e non sono state fatte negli ultimi anni".