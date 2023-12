"Entro gennaio bisogna scegliere il candidato o la candidata del centrosinistra per le prossime Regionali in Piemonte". Sono le parole di Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente del Pd, in conferenza stampa a Torino.

"I prossimi appuntamenti elettorali sono imminenti, quindi bisogna fare in fretta e non perdere tempo di fronte a un governo regionale e nazionale che non è di centro destra ma di destra centro e che dimostra nelle sue dichiarazioni di essere totalmente inadeguato a collaborare", aggiunge.

"Noi con spirito collaborativo dobbiamo metterci dall'altra parte, da quella di chi la storia la ricorda, anche in questo Piemonte", ha aggiunto Gribaudo