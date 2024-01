"La giunta Solinas in Sardegna ha avuto una gestione disastrosa, soprattutto riguardo alla Sanità e alle Infrastrutture; quindi ora dobbiamo coalizzarci tutti insieme per mettere in campo una iniziativa di cambiamento. Il Partito democratico ha sempre avuto al suo interno un grande dibattito, ma oggi deve prevalere la logica del cambiamento, dell'unità, e creare una condizione reale per battere il centrodestra. Il punto oggi non sono i nomi, ma i temi su cui confrontarsi. C'è bisogno di un passo in avanti e uno scatto molto forte da parte della coalizione di centrosinistra". Lo ha detto Stefano Graziano, deputato Pd, ospite di Coffe Break su La7.