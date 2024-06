"La vittoria di Alberto Cirio in Piemonte corona il successo di Forza Italia in questa tornata elettorale. La riconferma del governatore uscente - prima volta in Piemonte da quando esiste l'elezione diretta del presidente - dimostra la forza rassicurante ed attrattiva dei nostri candidati, dei nostri programmi e del nostro modello amministrativo di buon governo. Auguri di buon lavoro a Cirio che potrà proseguire nell'azione di rilancio della regione. Dalle urne è emerso un chiaro segnale di fiducia verso il nostro progetto, sempre più centrale nel panorama politico". Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.