L'esponente del centrodestra che dovrà correre per la presidenza della Regione Veneto alle elezioni del 2025 dovrà essere di Fratelli d'Italia. La pensa così Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale di FdI. "Ma non solo perché non abbiamo la presidenza di alcuna regione del Nord - afferma De Carlo a Affaritaliani.it -, bensì perché il dato delle ultime elezioni politiche è stato chiarissimo: il 32,5% dei veneti ha votato Fratelli d'Italia. Un veneto su tre ha scelto il nostro partito. E non è affatto un caso.

Interpretando il pensiero di un terzo dei veneti, Fratelli d'Italia può ambire alla guida della regione". In merito a una sua candidatura il parlamentare spiega di essere "sempre pronto alle scelte che la nostra leader Giorgia Meloni prenderà. Abbiamo in Veneto un'ottima classe dirigente, tanti profili che possono fare il presidente. Deciderà la nostra leader Meloni e come sempre saprà prendere la decisione giusta".