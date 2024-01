"Quando si parla di elezioni è sempre tutto complicato. La bravura di una coalizione è nel risolvere i problemi. Sulla Sardegna e per le regionali, i leader troveranno la quadra".

A dirlo è Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a L'Identità. "La cosa più importante è la compattezza e la crescita dei risultati del governo. Detto ciò, siamo fortemente attrattivi e questo dovrebbe essere un valore aggiunto per tutta la maggioranza".

Sulle elezioni europee l'esponente azzurro sottolinea: "C'è rispetto reciproco con la Lega e con Fratelli d'Italia. Come accade per le elezioni dove ognuno corre col proprio simbolo, ci sarà una sana competizione, che è un aspetto positivo e non un problema. In Europa, solo quando saranno estratte le schede dalle urne, si capirà quale maggioranza sarà possibile. Il Ppe, di cui facciamo parte, certamente sarà protagonista. Il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, farà parte della maggioranza che uscirà dalle urne: i conservatori sono in forte collaborazione in Europa con i partiti popolari e già su varie tematiche sostengono l'attuale maggioranza. La Lega, finora, si è tenuta fuori da meccanismi di governo europeo. Anche qui le esigenze nell'interesse dell'Italia porteranno a una valutazione". Sul futuro di Forza Italia Barelli spiega: "La legge elettorale favorisce il bipolarismo. Lo spazio per i centrini si è rivelato inesistente così come l'ipotesi che Forza Italia formi un Terzo Polo. Letizia Moratti è stata ministro con il presidente Silvio Berlusconi e ora è stata chiamata dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per ricopre il ruolo di responsabile della consulta, organo che ha il compito di supportare proprio la figura del segretario nazionale . Non c'è nessuna discrasia. Siamo un partito aperto, dove tutti coloro che hanno delle idee e vogliono dare un contributo sono ben accetti". Infine, sulle prossime candidature, anche per Roma, Barelli conclude: "Saranno candidate persone affidabili, che hanno consenso e che conoscono le proprie comunità, non sono favorevole a soluzioni di tecnici, ma è presto per parlare di Roma".