"Il centrodestra, come al solito, sarà unito e non ci sarà nessun problema, né per il Piemonte, né per l'Abruzzo, né per la Basilicata e né per la Sardegna. Ci sarà la sintesi da parte dei leader dei tre partiti". E' quanto dichiara ai microfoni dei tg il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.