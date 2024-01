“Marsilio in Abruzzo, Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata hanno fatto bene e sono quelli che possono vincere e vinceranno le prossime elezioni. Per quel che riguarda la Sardegna e la Basilicata, non credo ci sia nessuna attinenza tra loro”. E’ quanto dichiara ai microfoni di Tg2 Italia Europa il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.