“Con il voto unanime di oggi alla relazione sulla Commissione di inchiesta su Giulio Regeni si ribadisce che la ricerca della verità e della giustizia per il ricercatore ucciso sono materia di interesse nazionale, su cui non ci possono essere divisioni.

Le istituzioni italiane hanno fatto la loro parte grazie al lavoro straordinario della magistratura e degli inquirenti, alla determinazione e al coraggio mostrato dalla famiglia di Giulio e dalla loro avvocata e al sostegno dell’opinione pubblica diffusa. L’Egitto sappia che non arretreremo nel continuare a chiedere la loro collaborazione e che per noi il loro persistente sottrarsi alla verità è essa stessa una ammissione di responsabilità”.

Lo affermano Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, e Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Partito democratico e capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera.