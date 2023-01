"Oggi Giulio #Regeni avrebbe compiuto 35 anni. Sette anni fa, mentre studiava in Egitto, è stato rapito e ucciso. @Europarl_IT non si fermerà finché non emergerà tutta la verità, e finché non sarà fatta giustizia. #veritapergiulioregeni". Questo il tweet del presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

