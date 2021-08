Il Vice Segretario Federale della Lega Andrea Crippa è atteso questo fine settimana in Sardegna. Ad annunciare la visita del collega deputato il coordinatore regionale Eugenio Zoffili: “Il nostro tour tra la gente inizierà nella giornata di oggi, venerdì 6 agosto alle 15.00 a Cagliari dove incontreremo la cittadinanza in piazza Garibaldi per raccogliere insieme ai nostri attivisti le firme per i referendum giustizia della Lega, alle 19.00 a Sant’Anna Arresi al gazebo di via Porticciolo dove effettueremo un sopralluogo sulle coste di Porto Pino purtroppo interessate dagli sbarchi di clandestini. Sabato giornata dedicata all’ascolto e incontro di amministratori e cittadini nelle zone dell’ oristanese colpite dall’emergenza incendi. La sera dalle 19 raccolta firme ad Alghero in piazza Piras. Domenica tappa a Castelsardo; alle 19 gazebo raccolta firme a Olbia in corso Umberto Primo, momento di incontro molto importante con la squadra della lista Lega che si candida come prima forza politica del capoluogo della Gallura alle prossime elezioni comunali di ottobre”.