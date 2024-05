"Giorgia Meloni continua a dichiarare che io ho introdotto il redditometro. Ripetere una frase falsa la fa diventare virale ma non vera: questa dichiarazione è falsa. Il redditometro lo ha votato Meloni in consiglio dei ministri nel 2010, col Governo Berlusconi. Io invece ho introdotto la dichiarazione precompilata, la fatturazione elettronica, il fisco 2.0. Non è l’unica differenza. Lei ha aumentato le accise e l’IVA sui prodotti per l’infanzia, io ho cancellato IMU prima casa e le tasse agricole. Questi sono i fatti. Qualcuno può smentirmi?".

Lo scrive su X il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.