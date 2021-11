"Scandalo dopo scandalo, il Reddito di cittadinanza affonda miseramente. L'ultima truffa in ordine di tempo, che ha smantellato un'associazione a delinquere capace di penetrare dalla Lombardia fino alla Puglia ed alla Sicilia e di truffare lo Stato per più di 60 milioni di euro, è un schiaffo in faccia ai milioni di italiani che un lavoro non ce l'hanno o lo hanno perso a causa della crisi economica. La Lega lo dice con chiarezza e forza: via gli sprechi di una misura fallimentare e nuova destinazione dei fondi ai tanti disabili che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, soprattutto nel Sud del Paese. Fa rabbia sapere che molti italiani soffriranno i rincari delle bollette energetiche mentre tanti abusivi addirittura vengono mensilmente in Italia ad incassare l'assegno e poi ripartire per i loro paesi di residenza, gli stessi paesi dove spesso operano le centrali criminose che organizzano queste truffe. La Lega però c'è e continuerà la sua battaglia sprechi e mancette di Stato".

Così il senatore della Lega Pasquale Pepe, capodipartimento per Il Mezzogiorno del partito.