Per il ministro Calderone "non siamo alla vigilia di una bomba sociale". "No, assolutamente no perché i numeri ci dicono che la situazione è assolutamente gestibile", afferma la responsabile del Lavoro e delle Politiche sociali, presentando la piattaforma Siisl presso la sede dell'Inps. Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sarà attivo dal primo settembre inizialmente per chi esce dal Reddito di cittadinanza e farà domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl).