“Il governo Conte 1 ci ha regalato il reddito di cittadinanza. Fermo restando che la lotta alla povertà si deve fare, il reddito di cittadinanza è uno strumento sbagliato che non incentiva al lavoro. Diamo quelle risorse alle imprese per assumere dipendenti in maniera facilitata” . Lo dice il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a “l’aria che tira” su la7. “ Su questo tema - prosegue Rosato - sono convinto si possa trovare un’intesa in parlamento anche con la Lega”.