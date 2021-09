“Il reddito di cittadinanza e’ una misura che va corretta. L’esperienza sul campo e i dati ci dimostrano che non funziona, soprattutto come parte integrante delle politiche attive per il lavoro. Non ha aiutato i percettori a trovarne uno ma, al contrario, disincentiva la ricerca di un’occupazione”. Cosi’ Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia. “Le cronache ci raccontano frequenti abusi, il sistema cosi’

com’e’ stato concepito alimenta il lavoro nero e penalizza le famiglie numerose. Occorre intervenire affinche’ diventi una misura piu’ efficace, che non vada in mano a furbetti e malviventi e che aiuti chi realmente ha bisogno”, conclude Giammanco.