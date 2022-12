"Le notizie che arrivano sono sempre peggio, in queste ore il governo sta valutando di recuperare nuove risorse togliendole ai poveri. Vogliono ridurre e anticipare i tagli al reddito di cittadinanza, rendendoli ancora più pesanti. È un disegno irragionevole". Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, presidente del M5S, visitando il quartiere Zen di Palermo. "Non si rendono conto che il Rdc è essenziale per la coesione sociale, per garantire un sistema di protezione che rende più forte la Nazione", ha aggiunto.