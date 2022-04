“L’attacco al reddito di cittadinanza ormai è un vecchio ritornello della politica che non ha argomenti e proposte. Dopo il ministro leghista Massimo Garavaglia e l'imprenditore Flavio Briatore, al coro di informazioni non attinenti con la realtà si sono uniti, in Veneto, anche il nuovo presidente della FIPE regionale, Paolo Artiello e il deputato di Forza Italia Dario Bond. La loro falsa narrazione viene smentita dall'ultimo bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal e datato 11 aprile, che mostra come nel nostro Paese la mancanza di manodopera riguardi soprattutto artigiani e operai specializzati nel settore delle costruzioni mentre per cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, il dato si ferma al di sotto della media del 40,4%. Inoltre, in Veneto appena 28 mila nuclei familiari hanno percepito il reddito di cittadinanza a fronte di 5 milioni di abitanti, lo stesso Osservatorio sul Mercato del Lavoro regionale esclude dunque che questi numeri possano avere un impatto sensibile sull'offerta del lavoro. Tutto è migliorabile e il reddito di cittadinanza non è esente da questa regola, ma almeno le persone che ricoprono cariche pubbliche dovrebbero smettere di mistificare la realtà. Il Movimento 5 Stelle non permetterà questa vergognosa caccia ai poveri e alle persone in difficoltà”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.