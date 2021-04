“L’intervento del premier Draghi a Montecitorio ci fa ben sperare per il futuro perché le parole del presidente del Consiglio hanno dato una prospettiva concreta al Paese, in un quadro europeo di rinascita post pandemia. Le riforme saranno la chiave per rimettere in moto la nostra economia, la sfida che governo e maggioranza dovranno affrontare e vincere. Alleggerimento fiscale, sburocratizzazione, semplificazioni, lavoro, giustizia, infrastrutture. I punti di intervento sono molteplici e tutti di primaria importanza. Forza Italia è pronta a dare il suo positivo contributo, al governo e in Parlamento per cogliere nel miglior modo possibile questa storica opportunità”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.