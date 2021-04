“Questo Governo non può prescindere dallo stanziamento di risorse per l’editoria. Non possiamo permettere che le imprese editoriali, realtà di vera eccellenza nel nostro Paese, siano costrette a chiudere schiacciate dal peso della crisi economica. Soprattutto durante la pandemia abbiamo potuto constatare l’importanza di una informazione seria e di qualità. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà uno strumento essenziale per il rilancio del settore, per accompagnare la modernizzazione del comparto, la formazione dei professionisti e al tempo stesso per la salvaguardia dell’occupazione”.

Così Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vice capogruppo dei senatori di Forza italia, in una intervista a “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

“Il Recovery Fund è una grandissima opportunità anche e soprattutto per il Sud. Non ci si può permettere alcun margine di errore. Le risorse che saranno messe a disposizione dall’Unione europea andranno sfruttate nel migliore dei modi per rilanciare il Meridione, partendo dalla realizzazione di quelle infrastrutture necessarie che inspiegabilmente ancora mancano. Se non investiamo nel Sud e non ci adoperiamo per il suo reale sviluppo, non riusciremo mai a colmare il divario con il Nord, e ciò impedirà all’intero Paese di crescere. Il Recovery è, dunque, un’occasione irripetibile, e sono certo che il governo Draghi sia l’esecutivo migliore per portare avanti il piano ed utilizzare scrupolosamente i fondi Ue. Dobbiamo fare di tutto per uscire rafforzati dalla crisi e per consentire al Mezzogiorno di voltare definitivamente pagina”.