"Condividiamo il Pnrr presentato oggi dal presidente Draghi. Al suo interno ci sono tutte le priorità indicate dalla Lega, taglio della burocrazia nella pubblica amministrazione e riforma di giustizia e fisco, in primis. Tre tasselli fondamentali per far accelerare la spesa e rilanciare il Paese sul modello Genova. Ora, il ruolo centrale lo avrà il Parlamento che sarà chiamato ad esprimersi su riforme che non possono più attendere”.

Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.