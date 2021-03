“Scegliere la via più semplice non vuol dire che sia quella giusta. Il codice degli appalti non è il male dei mali, deve essere soltanto attuato in tutte le sue declinazioni. La digitalizzazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici è il primo elemento di semplificazione su cui investire anche perché entro il mese di ottobre del 2023 tutti gli Stati europei dovranno digitalizzare le procedure di gara rendendo obbligatorio l’uso dei formulari elettronici nella rilevazione e gestione dei contratti pubblici per tutta l’UE. Pochi sanno che del Codice degli appalti manca l’applicazione dell’art. 44 del Codice dei contratti pubblici che avrebbe dovuto entrare in vigore entro un anno e che doveva definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche Amministrazioni. Questo elemento mancante rende il Codice degli appalti frammentato e inadeguato alla sfida del Recovery e per spendere le risorse dell’Ue in modo trasparente e tenendo lontano la così odiata corruzione che crea solo danni alla nostra economia. La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è un patrimonio del Paese e va fortificata con una serie di interventi mirati come per esempio l’introduzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico per consentire l’acquisizione telematica dei documenti a partire dal casellario giudiziario, delle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dall’agenzia delle entrate e di regolarità contributiva rilasciate dall’INPS al fine di affermare il principio “once only” ovvero non richiedere al cittadino più volte le stesse certificazioni, attestazioni, dichiarazioni o altri atti o documenti già conosciuti e disponibili. Questi sono solo alcuni esempi sul lavoro che c’è da fare sui contratti pubblici e sono certa che il Ministro Brunetta saprà mettere ordine in questa materia complessa e delicata. Le risorse del Recovery sono una opportunità per il Paese e sono certa che con un Codice degli appalti moderno e il monitoraggio dell’Anac potremo rendere un buon servizio al Paese e alle future generazioni”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola