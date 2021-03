"Siamo dentro ad una sfida per una trasformazione rilevantissima, il nostro Paese avra' 191,5 miliardi da impegnare nei prossimi tre anni e spendere nei tre anni successivi: per il nostro Paese e' un'occasione storica. Il grosso e' destinato agli investimenti e in un Paese come il nostro tra le sfide c'e' anche la transizione generazionale: in Italia non solo c'e' un invecchiamento accentuato ma le giovani generazioni sono compresse dentro un mercato di lavoro inospitale". Lo ha detto Maria Cecilia Guerra, sottosegretario Economia e Finanze, nel corso di un evento online sulla pagina Facebook di Sinistra Civica Ecologista