“Il Pnrr costituisce una grandissima opportunità per il Mezzogiorno a cui saranno destinate ben il 40% del totale delle risorse che arriveranno dall’Europa. Il ministro Carfagna aveva preso questo impegno e con un emendamento al decreto Governance e Semplificazioni, approvato dalle Commissioni riunite I e VIII della Camera, si è messa nero su bianco questa modalità di riparto dei fondi del recovery. E’ un risultato straordinario che mette finalmente fine a certi racconti falsi e, come dimostrano i fatti, assolutamente strumentali secondo i quali non ci sarebbe stata una blindatura della quota destinata al Sud Italia. Come sempre Forza Italia risponde con la concretezza e grazie al ministro Carfagna sarà finalmente possibile per il Meridione imporsi come il volano del Paese per la ripresa post pandemia”. Così, in una nota, il deputato e commissario di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis.